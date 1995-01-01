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мебель из слэбов: столы и столешницы
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    • Купить столешницуиз слэба
    натурального дерева
    для столешницы или
    для готового стола
    Производство мебели из
    слэбов карагача, дуба, тополя,
    клёна, ореха, ясеня.
    Шлифовка и полировка
    Заливка эпоксидной смолой,
    обработка маслом или воском
    создание идеальной поверхности
    с сохранением текстуры дерева
    создание эксклюзивного стола
    из слэбов ценных пород дерева
    с подстольем (ножками)
    Мебель в стиле лофт.

    Виды столешниц на заказ

    Эксклюзивная мебель из дерева: стол и столешница из слэбов натурального дерева
    стол и столешница из слэба дерева: карагач, дуб, кедр, тополь, ясень, орех

    В связи с большой загрузкой заказами на изготовление авторских столов из слэба натурального дуба и карагача прием новых заказов ведется по предварительной записи. Записаться можно, воспользовавшись формой заказа внизу страницы.
    Мы создаем мебель из слэбов для кафе и ресторанов в стиле лофт. В сотрудничестве с дизайнерами мы изгнотавливаем мебель в стиле лофт, которая очень гармонирует с с интерьером кафе и ресторанов. Подробнее о мебели в стиле лофт написано здесь
    Особое внимание мы уделяем сотрудничеству со студиями дизайна. Со многими дизайн-студиями мы уже сотрудничаем. Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров помещений, дизайнеров мебели и интерьера. Мы всегда приветствуем партнерские отношения, основанные на взаимной выгоде и длительных дружеских отношениях.

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    О компании "Мебель-Слэб"

    Компания Mebel-Slab изготавливает на заказ и продает готовую эксклюзивную мебель из слэба натурального дерева (продольного, косого или поперечного спила).

    Вы можете купить у нас столешницу или стол из слеба любого сорта дерева и любой формы.

    Изготовим столешницу или стол из слэба с заливкой эпоксидной смолой в виде реки. Это популярный прием при создании эксклюзивной авторской мебели из ценных пород древесины.

    Заказать барную стойку, подоконники, панели под телевизор, тумбочки, лавки, полки и другие элементы интерьера в стиле лофт или кантри из слэба дуба, карагача, кедра или горного тополя с покрытием лаком, тиковым маслом, воском или заливкой эпоксидной смолой.

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    Галерея эксклюзивных столов из слэбов натурального дерева
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    Отзывы о нас
    • Алексей Толкачев, Москва. Дизайнер помещений. Вы уже нарасхват, всем очень понравилась столешница! Я заказал барную стойку из слэба карагача индивидуального дизайна. Мне для крупного заказчика необходимо было вписать в разработанный мной дизайн помещения барную стойку. Мне в полной мере удалось решить поставленную задачу вместе со специалистами компании Mebel-Slab. Отличная барная стойка из натурального карагача вписалась в интерьер зоны отдыха как нельзя лучше. Мой клиент в восторге. Посетители - в восторге. Ждите еще заказы от меня и моих клиентов!
    • Кушнирык Валентин, Балашиха Очень нравится стол из ясеня с голубой рекой. Просто супер! Белый изысканный цвет древесины с лёгким отливом в синеву радует глаз. А натуральная струкутура древесины притягивает взгляд не хуже, тем текущая вода или горящий огонь.
    • Армен Митоян , Москва Шикарный стол из продольного спила алтайского кедра (слэба). Все друзья мне завидуют. Красновато-желтый оттенок древесины такой тёплый, нежный. Столешницу хочется потрогать руками. Заливка эпоксидной смолой проявляет структуру натурального дерева, делая её более четкой, яркой. Обязательно закажу еще журнальный столик из плахи горного тополя.
    • Фокин Семён, Москва Спасибо большое мастеру Александру за прекрасный стол из карагача. Голубая река просто восхитительна! Натуральное дерево прекрасно! Что может быть лучше, чем стол из слэба натурального дерева! Советую всем своим друзьям заказать стол из слэба карагача именно в этой компании, так как ребята делают дешево, но очень качественно и быстро. Стол из слэба карагача, который я заказал прекрасен!
    • Петров Владимир , Москва Изумительный по красоте стол из натурального горного тополя. Столешница покрыта маслом с воском. Полировка столешницы не вызывает никаких претензий. Всё идеально ровно и гладко. Обожаю красоту натурального дерева, которая максимально проявляется в слэбах ценных пород древесины.
    • Куравлёв Николай. Москва Большое спасибо за прекрасный стол из слэба натурального дерева карагача с заливкой эпоксидной смолой. Карагач смотрится очень брутально. Стиль лофт - это то, что надо для настоящего мужика. Надо бы еще и стулья сделать в таком же стиле.
    • Тронина Анна , Москва Потрясающе красивый стол и лавочки для летней беседки. Натуральное дерево в сочетании с вставками из прозрачной смолы выглядят великолепно! Мне очень нравится мебель из слэбов натурального дерева. Буду заказывать еще. Отдельное спасибо мастеру Александру, который учел все мои пожелания.
    • Ренат Ибрагимов, Химки Заказал стол из натурального спила дуба, который как мне объяснили, называется "слэб". Сделали стол просто изумительно красиво! Огромное спасибо мастеру Александру! Советую всем обращаться именно в эту компанию. За счет минимизации накладных расходов они предлагают шикарные авторские столы по минимальным ценам. Теперь думаю купить столешницу для кухни типа барной стойки.
    Хиты продаж - мебель из слэба дерева!

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    Буклет: стол из слэбов, столешница и эксклюзивная мебель из слэбов в стиле лофт

    примеры изготовленных нами столов из слэбов натурального дерева

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    Москва и Московская область. Доставка по Москве. Согласие на создание эксклюзивной мебели, столов из слэбов дерева
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