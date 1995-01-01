Эксклюзивная мебель из дерева: стол и столешница из слэбов натурального дерева
В связи с большой загрузкой заказами на изготовление авторских столов из слэба натурального дуба и карагача прием новых заказов ведется по предварительной записи. Записаться можно, воспользовавшись формой заказа внизу страницы.
Мы создаем мебель из слэбов для кафе и ресторанов в стиле лофт. В сотрудничестве с дизайнерами мы изгнотавливаем мебель в стиле лофт, которая очень гармонирует с с интерьером кафе и ресторанов. Подробнее о мебели в стиле лофт написано здесь
Особое внимание мы уделяем сотрудничеству со студиями дизайна. Со многими дизайн-студиями мы уже сотрудничаем. Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров помещений, дизайнеров мебели и интерьера. Мы всегда приветствуем партнерские отношения, основанные на взаимной выгоде и длительных дружеских отношениях.
Компания Mebel-Slab изготавливает на заказ и продает готовую эксклюзивную мебель из слэба натурального дерева (продольного, косого или поперечного спила).
Вы можете купить у нас столешницу или стол из слеба любого сорта дерева и любой формы.
Изготовим столешницу или стол из слэба с заливкой эпоксидной смолой в виде реки. Это популярный прием при создании эксклюзивной авторской мебели из ценных пород древесины.
Заказать барную стойку, подоконники, панели под телевизор, тумбочки, лавки, полки и другие элементы интерьера в стиле лофт или кантри из слэба дуба, карагача, кедра или горного тополя с покрытием лаком, тиковым маслом, воском или заливкой эпоксидной смолой.