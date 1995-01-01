Компания Mebel-Slab изготавливает на заказ и продает готовую эксклюзивную мебель из слэба натурального дерева (продольного, косого или поперечного спила).

Вы можете купить у нас столешницу или стол из слеба любого сорта дерева и любой формы.

Изготовим столешницу или стол из слэба с заливкой эпоксидной смолой в виде реки. Это популярный прием при создании эксклюзивной авторской мебели из ценных пород древесины.

Заказать барную стойку, подоконники, панели под телевизор, тумбочки, лавки, полки и другие элементы интерьера в стиле лофт или кантри из слэба дуба, карагача, кедра или горного тополя с покрытием лаком, тиковым маслом, воском или заливкой эпоксидной смолой.

